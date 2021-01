Der 91-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

91-Jähriger in Gera von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Bereits am Freitag wurde im Geraer Stadtzentrum ein 91-jähriger Mann von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe der Mann kurz nach 7 Uhr die Breitscheidstraße in Richtung Friedericistraße überquert als er von der Straßenbahn erfasst wurde.

Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock, die Fahrgäste der Bahn seien unverletzt geblieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/8291124 zu melden.