Ab Freitag freie Fahrt auf Plauenscher Straße

Eine der schlimmsten Holperpisten der Stadt ist Ende dieser Woche Vergangenheit: Nach erfolgter Bauabnahme am Donnerstag wird die Plauensche Straße in ihrer geplanten Sanierungslänge am Freitagmorgen für den Verkehr freigegeben. Dann fahren auch die Buslinien 12 und 25 der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH wieder wie üblich. Beide Linien können dann die Haltestellen „Ochsenbrücke“, „Richard-Wagner-Straße“ und „Meuselwitzer Straße“ bedienen. Die Ersatzhaltestellen entfallen.

Die Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt, Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal und Energieversorgung Gera GmbH dauerte insgesamt vier Jahre. Der grundhafte Ausbau der Fahrbahn gelang durch die 100-prozentige Förderung mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, konkret über den Förderbereich Lärmbekämpfung in Höhe von zirka 720.000 Euro. In den vergangenen Tagen erfolgten die letzten Arbeiten im vierten Bauabschnitt, der von der Pfortener Straße bis zur Anbindung Süd-Ost-Tangente verläuft. Dessen erster Teilabschnitt von Pfortener Straße bis Meuselwitzer Straße war bereits nach Fertigstellung für den Verkehr frei gegeben worden. In diesem Bereich konnten auch die Anlieger wieder parken. Neben der Sanierung der Fahrbahn erfolgte die Verlegung von Energiekabeln, Kabeln der Straßenbeleuchtung und die Erneuerung von Beleuchtungsmasten. Es wurden unter anderem Hausanschlüsse für die Energie erneuert sowie alte Versorgungsleitungen zu Wohnobjekten ausgetauscht. Der Zweckverband baute im letzten Bauabschnitt die komplette Trinkwasserleitung neu. Mit Eigenmitteln aus dem städtischen Haushalt wurden im Zuge der Bauarbeiten Straßeneinläufe erneuert. Carla Tekin, Mitarbeiterin des Tiefbauamtes der Stadt und Bauleiterin für die Plauensche Straße ist froh, dass es der Stadt zugleich gelungen ist, Synergien zu nutzen und damit in einigen Abschnitten Gehwege auszubauen, Baumscheiben zu erneuern und Bäume zu setzen. „Das waren Maßnahmen, die ursprünglich nicht vorgesehen waren. Da kam es ein wenig auf das Verhandlungsgeschick mit den anderen beteiligten Versorgungsträgern an“, so die städtische Mitarbeiterin. Im vierten Abschnitt konnten auf diese Weise aber nur punktuell Gehweg-Borden gerichtet werden. „Im Zeitplan sind wir nicht ganz geblieben, sondern haben etwas länger gebraucht. Das hängt jedoch auch mit zusätzlichen Leistungen zusammen, die sich aus dem Untergrund ergaben. Selbst Baugrunduntersuchungen im Vorfeld brachten dazu keinen Aufschluss“, resümierte Carla Tekin, Mitarbeiterin des Tiefbauamtes der Stadt und Bauleiterin für die Plauensche Straße. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden froh sein, dass sowohl Fahrbahnlärm als auch Umleitungen ein Ende haben. Dafür war von allen Seiten Geduld vonnöten. „Wir sind natürlich sehr froh, dass die Plauensche erneuert wurde, denn von neuen Leitungen beispielsweise profitieren wir ebenso. Manchmal aber war der Baulärm schon anstrengend, insbesondere bei Räumen, deren Fenster direkt zur Straße liegen. Wir müssen aus aktuellem Anlass oft lüften, da stört eine laute Maschine schon im Unterrichtsgeschehen. Über das Bauende werden sich auch die Eltern freuen. Nun entspannt sich die Parksituation wieder. Immerhin haben wir 272 Kinder in unserer Schule. Das bedeutete eine logistische Herausforderung, wenn sie am Morgen gebracht und am Nachmittag geholt wurden. Insgesamt haben sich die Bauarbeiter jedoch große Mühe gegeben und mit uns auch vieles abgesprochen, zum Beispiel wenn der Strom oder das Wasser kurzzeitig abgestellt werden mussten“, berichtet Heike Schrepel, Direktorin der Pfortener Grundschule. 2017 begann die Maßnahme mit dem ersten Bauabschnitt von rund 80 Metern, der zweite Abschnitt erstreckte sich über rund 450 Meter und zwei Teilabschnitte von Robert-Koch-Straße bis Wartenburgstraße. Der dritte Abschnitt umfasste rund 210 Meter, der finale vierte war rund 230 Meter lang.