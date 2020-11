Nach vier Jahren: Ab Freitag freie Fahrt auf Plauenscher Straße in Gera

Eine der schlimmsten Holperpisten der Stadt ist Ende dieser Woche Vergangenheit: Nach erfolgter Bauabnahme am Donnerstag wird die Plauensche Straße in ihrer geplanten Sanierungslänge am Freitagmorgen für den Verkehr freigegeben. Dann fahren auch die Buslinien 12 und 25 der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH wieder wie üblich. Beide Linien können dann die Haltestellen „Ochsenbrücke“, „Richard-Wagner-Straße“ und „Meuselwitzer Straße“ bedienen. Die Ersatzhaltestellen entfallen.