Abendchoräle in der Kirche St. Petri zu Dorna

Gera-Dorna. Andacht am Freitag mit der Pröpstin Friederike Spengler, Christoph Schwabe spielt an der Orgel.

Am Freitag, dem 28. August, um 19 Uhr, ist in der Kirche St. Petri in Gera-Dorna eine Andacht zu Abendchorälen mit der Pröpstin Friederike Spengler zu erleben, informiert der Gemeindekirchenrat Dorna. Christoph Schwabe aus Vollmershain spielt vier Choralvariationen zur Nacht am Orgelpositiv. Die Komponisten entstammen alle der Familie und dem Umfeld Johann Sebastian Bachs.

„Bringst du mich ins Bett?“ - mit dieser Frage erinnern Kinder ihre Eltern an das Abendritual, mit dem sie sich Schutz und Geborgenheit zusagen lassen. Rückblick auf den Tag, Abendlied und Gebet – so war es vielleicht für viele in der Kindheit und so praktizieren sie es womöglich mit ihren Kindern oder Enkeln heutzutage.

Abendchoräle sind verdichtete Abendrituale und als solche ein großer Schatz. Man sang und singt sie zum Abschied vom Tag und zur Vorbereitung auf die Nacht, nicht selten nehmen sie aber auch andere Abschiede und Übergänge mit in den Blick. Fast immer wird in ihnen – bis in die heutige Zeit – auch die Sterblichkeit des Menschen und damit der Tod als letzter großer Abschied bedacht. Getragen sind sie von der Hoffnung auf Behütet- und Aufgehobensein, auf Bewahrung in Gottes Frieden. Sich fallen lassen im Vertrauen auf Gott: das lässt uns heute ruhig schlafen und eines Tages ohne Angst aus dieser Welt gehen.

Besuchern der Andacht wird empfohlen, ihr Fahrzeug im Ort abzustellen. Der Eintritt ist frei; um eine Spende wird gebeten. Diese wird für die Restaurierung des wertvollen Flügelaltars verwendet. Eine Mund-Nasen-Bedeckung sollte mitgebracht werden, Desinfektionsmittel steht bereit.