Abendmusik in Bad Klosterlausnitz

Zur 3. Sommerlichen Abendmusik wird am Mittwoch, 10. Juni, in die Klosterkirche in Bad Klosterlausnitz eingeladen. Beginn ist um 18.30 Uhr, heißt es in einer Mitteilung des Vereins zur Förderung der Kirchenmusik in Bad Klosterlausnitz.

Hans Christian Martin aus Naumburg wird ein Orgelkonzert geben. In seinem Programm kämen Werke von Johann Sebastian Bach, Jan Pieterszoon Sweelinck und Arvo Pärt vor. Der Eintritt zum Konzert sei frei.