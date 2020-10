Abfallcontainer mit Pyrotechnik in Brand gesetzt – Mehrere Keller aufgebrochen

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte gegen 3.20 Uhr in der Gemeinde Harth-Pöllnitz Abfallcontainer in der Pappelallee in Brand gesetzt. Laut Polizei wurde dazu vermutlich ein pyrotechnisches Erzeugnis genutzt.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Trotzdem sei Sachschaden an zwei Abfallcontainern und einer, im unmittelbaren Umfeld befindlichen, Garage entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 zu melden.

Keller in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

In der Zeit von Dienstag zu Mittwoch drangen Unbekannte in den Kellerbereich eines Geraer Mehrfamilienhauses im Anna-Schneider-Weg ein. Dort brachen sie mehrere Kellerboxen gewaltsam auf.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts aus den Kellerräumen entwendet worden.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Tätern unter der Telefonnummer 0365 / 829-0, entgegen.

