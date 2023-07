Abiturzeugnis für Berufsschüler in Gera

Gera. Geschafft: Gruppenbild vorm Abiball mit Zeugnisübergabe im Geraer Clubzentrum Comma.

Freitagabend bekamen in einem feierlichen Rahmen im Clubzentrum Comma die diesjährigen Absolventen der SBBS Wirtschaft/Verwaltung „Dr. Eduard Amthor“ ihr Abiturzeugnis überreicht. Insgesamt waren das 27 junge Frauen und Männer in den Fachrichtungen Wirtschaft sowie Gesundheit und Soziales. Jahrgangsbester in der Fachrichtung Wirtschaft ist Tim Frensel mit einem Abiturdurchschnitt von 1,0. In der Fachrichtung Gesundheit und Soziales schaffte Lena Sophie Charlotte Claars die Bestnote.