Abizeugnisse für Weidaer Dörffel-Gynasiasten

Gera. Zweimal Bestnote zur Abiturprüfung des Jahrgangs 2023.

In festlichem Outfit begingen die 58 Abiturienten und Abiturientinnen des Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasiums Weida am vergangenen Freitag die Übergabe ihrer Abizeugnisse auf der Rieger-Showbühne in Gera. Im Anschluss wurde beim Abiball ordentlich gefeiert. Mit einem Notendurchschnitt von 2,07 konnten alle nun ehemaligen Schülerinnen und Schüler richtig stolz auf ihre Leistungen sein. Hervorzuheben sind die beiden besten Absolventen, Amelie Schöppen und Jonas Deutsch, die ihr Abitur mit der Bestnote 1,0 abschlossen. red