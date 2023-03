Abschiedskonzert mit fast drei Jahren Verspätung

Gera/Altenburg. Der frühere Generalmusikdirektor Laurent Wagner dirigiert Steffen Schleiermachers „Umbra Vitae“

Das sechste Philharmonische Konzert stand im Jahr 2020 schon einmal auf dem Programm und sollte eigentlich das Philharmonische Abschiedskonzert des damals scheidenden Generalmusikdirektors Laurent Wagner sein. Nachdem es durch die Corona-Pandemie ausfallen und mehrfach verschoben werden musste, freut sich das Theater Altenburg Gera, dass Laurent Wagner nun als Gast zurückkehrt, um endlich die von ihm angeregte Uraufführung von Steffen Schleiermachers Szenen für Bariton und Orchester „Umbra Vitae“ zu dirigieren. Den Gesangspart wird Alejandro Lárraga Schleske übernehmen. Es erklingen laut einer Ankündigung des Veranstalters außerdem Robert Schumanns „Ouvertüre, Scherzo und Finale“ sowie Dmitri Schostakowitschs 5. Sinfonie.

Die Konzerte finden am Mittwoch, 8. März, und am Donnerstag, 9. März, im Konzertsaal Gera sowie am Freitag, 10. März, im Theaterzelt in Altenburg statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. red

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 beziehungsweise 03447/58 51 60 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.