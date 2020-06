Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abstecher zum Ronneburger Schlossgarten

Gabriele Conrath aus München und Jacques-Marcel Hirsch aus Gera entdecken auf ihrer Radtour am Sonnabend den kleinen Schlossgarten am Ronneburger Schloss. Hier blüht es derzeit vor allem Blau. Sie sind das erste Mal in Ronneburg und seien nicht enttäuscht. Von Gera aus durchs Gessental und die Neue Landschaft waren sie hierher unterwegs und wollten sich auf dem Rückweg vor dem angekündigten Regen im Naturbad Kaimberg erfrischen. Dass er an den Lichtenberger Kanten vorbei kam, freute den Geraer, der seit einem Jahr in der Stadt lebt, besonders. Er stammt aus Berlin-Lichtenberg und lebte zuletzt in der Schweiz und in Spanien.