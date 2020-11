Acht Autos zerkratzt – Einbruch in Einfamilienhaus – Mann ohne Führerschein verursacht Unfall

Die Meldungen der Polizei für Gera und den Landkreis Greiz.

Mehrere Fahrzeuge zerkratzt – Zeugen gesucht

Zwischen dem 28.10.2020 und dem 31.10.2020 trieb ein bislang unbekannter Täter sein Unwesen in der Eiselstraße in Gera. Laut den Angaben der Polizei zerkratzte er mit einem spitzen Gegenstand jeweils die linke Fahrzeugseite von insgesamt acht Autos, die im genannten Zeitraum dort abgestellt waren. An jedem Fahrzeug entstand dadurch Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Haben Sie im Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden.

Außenspiegel abgetreten – Anzeige gegen 17-Jährigen

Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend (gegen 23 Uhr), wie ein Mann die Eleonorenstraße in Bad Köstritz entlanglief und gegen die Außenspiegel dort abgestellter Autos trat. Hinzugerufene Polizisten stellten den Verursacher, einen 17-Jährigen, vor Ort. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Gegen den mit über 1,3 Promille alkoholisierten jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Unfallverursacher besaß keine Fahrerlaubnis

Am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, war ein 35-jähriger Audi Fahrer auf der Greizer Straße in Richtung Bundesstraße 92 unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wollte er die Fortuna-Kreuzung in Richtung Berga überqueren. Dabei habe er die Vorfahrt eines 26-jährigen VW-Fahrers, der die Straße in Richtung Weida benutzte, missachtet. Beide Fahrzeuge kollidierten. Es entstand Sachschaden an beiden Autos und an einem Verkehrsschild. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrradfahrer unter Einfluss von Alkohol verletzt sich bei Sturz

Am Sonntag, gegen 19.15 Uhr, war ein 45-jähriger Fahrradfahrer auf der Hauptstraße in Zeulenroda-Triebes in Richtung Rathenauplatz unterwegs. Hier versuchte er, von der Straße nach links auf den Fußgängerweg zu fahren. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden ein Drogen- und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, der Alkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bargeld und Goldmünze bei Einbruch gestohlen

Als die 58-jährige Eigentümerin eines Einfamilienhauses in der Windmühlenstraße in Münchenbernsdorf am Sonntagabend nach Hause kam, stellte sie fest, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. Daraufhin informierte sie die Geraer Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere Täter zwischen 16 und 18 Uhr gewaltsam Zutritt zum Haus. Es wurden mehrere Räume durchsucht. Wie bisher bekannt ist, stahlen die Täter Bargeld sowie eine Goldmünze. Die Kripo hat die Ermittlungen zum Einbruch übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der Polizei Gera zu melden.

