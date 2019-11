Ab Freitag stellt Hobbymalerin Monika Rosenkranz in der Kleinen Galerie „Gucke“ in Bad Köstritz aus. Bis Ende Januar ist Acrylmalerei zu sehen.

Acrylmalerei von Monika Rosenkranz aus Gera

„Farbenfroh durch alle Jahreszeiten“ – unter diesem Titel wird am kommenden Freitag, dem 8. November, um 19 Uhr eine neue Ausstellung in der Kleinen Galerie „Gucke“ in Bad Köstritz eröffnet. Zu sehen ist Acrylmalerei von Monika Rosenkranz aus Gera. Die musikalische Umrahmung erfolgt am Piano mit Hinrich Steinhöfel aus Gera, die Laudation übernimmt Sylvina Berndt aus Steinbrücken, informiert die Stadtverwaltung Bad Köstritz.

Monika Rosenkranz, Jahrgang 1957, entdeckte Ende der 90er-Jahre während eines Kuraufenthaltes ihre Liebe zur Malerei. Als Autodidaktin las sie viel über die einzelnen Maltechniken. Bereits im Jahre 2000 begannen ihre ersten Versuche in der Aquarellmalerei. 2017 wurde sie Mitglied im Zeichenverein der Volkshochschule in Gera und absolvierte Malkurse bei Hans-Jörg Waskowski. Durch ihn fand Monika Rosenkranz zur Acrylmalerei. Die Hobbykünstlerin bevorzugt diese aufgrund der expressiven Farbgestaltung. Ihr Werke sind bis Ende Januar in der „Gucke“ zu sehen.