Andreas Schubert (rechts) übergibt einen Scheck in Höhe von 1850 Euro an Christian Schleife von Jumpers

Ärzteball spendet Tombolaerlös

Am 23. November fand vergangenes Jahr der Geraer Ärzteball im Ballsaal des Theaters Gera statt. Einer der Höhepunkte des Abends sei eine Tombola gewesen, deren gesamter Erlös gespendet werde, teile die Show- und Veranstaltungsservice Meier und Teicher GbR mit. Dieses Mal ging der Tombolaerlös an das Kinder- und Familienzentrum von Jumpers (Jugend mit Perspektive) in Gera Lusan. Übergeben wurde der Erlös in Höhe von 1850 Euro – die höchste Summe seit vielen Jahren – am 29. Januar durch Andreas Schubert. „Das Geld nutzen wir, um Kindern und Jugendlichen kostenfreie Sportangebote und Workshops anzubieten, und zwar an jedem Nachmittag der Woche“, sagt Christian Schleife, Leiter von Jumpers.

Die 15. Auflage des Geraer Ärzteballs findet in diesem Jahr am 21. November statt.