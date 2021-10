Aggressiver Ladendieb festgenommen - 87-Jährige von Bus erfasst

Gera Die Meldungen der Polizei für Gera.

Aggressiver Ladendieb wird festgenommen

Mit Gewalt versuchte laut Polizei ein 42 Jahre alter Mann Donnerstagabend, gegen 19:00 Uhr aus einem Sportgeschäft in der Heinrichstraße zu flüchten, nachdem er beim Diebstahl von zwei T-Shirts erwischt wurde. So stieß er den anwesenden Sicherheitsdienst Beiseite und versuchte so mit seiner Beute davon zu rennen. Er kam jedoch nicht weit, denn der Sicherheitsdienst konnte ihn stoppen und zu Boden bringen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten in der Folge fest, dass der Dieb zusätzlich zwei Taschenmesser zugriffsbereit in der Hosentasche mit sich führte. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren leiteten die Beamten ein.

Renault Traffic aus Autohaus gestohlen - Zeugen gesucht

Das Fehlen eines Renault Traffic, welcher auf dem frei zugänglichen Parkplatz eines Autohauses in der Leibnizstraße abgestellt war, meldeten am Donnerstagvormittag Mitarbeiter des Autohauses der Geraer Polizei. Es stellte sich heraus, dass unbekannte Diebe den neuwertigen Transporter in der Zeit vom 01.10.2021 zum 07.10.2021 vom Gelände des Autohauses stahlen und in unbekannte Richtung flüchten konnten. Die Kripo Gera ermittelt zum Fahrzeugdiebstahl und sucht Hinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib des Fahrzeuges (geschlossener Kastenwagen). Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Schwelbrand in Mülltonne

Feuerwehr und Polizei kamen in der Nacht zu Freitag, gegen 02:45 Uhr in der Haeckelstraße in Gera zum Einsatz, nachdem von der der Brand einer Mülltonne gemeldet wurde. Aus noch ungeklärter Ursache entstand ein Schwelbrand in der blauen Papiertonne, welchen die Feuerwehr löschte. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Hinweise werden unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen genommen.

Unfall in Heinrichstraße

Rettungsdienst und Polizei kamen Freitagmorgen, gegen 08:40 Uhr in der Heinrichstraße zum Einsatz. Dort stieß eine 87-Jährige beim Überqueren der Straße mit einem herannahenden Bus zusammen und kam zu Fall, so die Polizei. Leicht verletzt wurde die Seniorin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

