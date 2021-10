Akkordeon und Cello im Duett auf der Osterburg in Weida

Weida. Das Duo Clakk musiziert in der Reihe „Klangnetz Thüringen“ für zeitgenössische Musik auf dem Weidaer Wahrzeichen

Am Freitag, 22. Oktober, ist das Duo „Clakk“ in der Osterburg Weida zu Gast. Der Verein „via nova – zeitgenössische Musik in Thüringen“ und die Osterburg Weida setzen damit ihre Zusammenarbeit für die thüringenweite Konzertreihe „Klangnetz Thüringen“ fort.

Das Duo, bestehend aus Neža Torkar (Akkordeon) und Daniel Gutiérrez (Violoncello) führt Werke der Komponisten Achim Müller-Weinberg, Joachim Beez, Johanne K. Hildebrandt, Jörn Arnecke, Katharina Roth und Romeo Wecks auf. Auf der Suche nach neuen kammermusikalischen Möglichkeiten und mit vielen gemeinsamen musikalischen Ideen haben sich der Cellist Daniel Gutiérrez und die Akkordeonistin Neza Torkar zum Duo Clakk verbunden. Das Duo widmet sich leidenschaftlich Neuer Musik und neuen Kompositionen für Akkordeon und Violoncello und arbeitet eng mit unterschiedlichen Komponisten zusammen. Die beiden Musiker suchen neue Herausforderungen und Klänge, wobei sie insbesondere außergewöhnliche Spieltechniken der beiden Instrumente ausprobieren. Zur Veranstaltung sind alle Interessierten und Musikbegeisterten eingeladen.

Der Eintritt beträgt 10 Euro, mit Ermäßigung sechs Euro. Karten sind an der Abendkasse vor Ort und in der Weida-Info erhältlich.

Als Konzertreihe mit zeitgenössischer Musik versteht sich das „Klangnetz Thüringen“ nach eigenen Angaben als Gegenpol zu vielen klassischen Konzertprogrammen. Die Programme bestehen aus Musik, die in der Regel nicht älter als 20 Jahre ist und zu weiten Teilen von in Thüringen lebenden Komponisten geschrieben wurde. Im Jahr 2021 findet die Reihe mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft statt, aus Mitteln des Programms „Landkultur“.

Weitere Konzerte folgen in Sondershausen (26. Oktober), Eisenach (11. November), Bad Köstritz (14. November) und Altenburg (20. November). Zusätzliche Infos zu den Konzertterminen im Internet unter www.via-nova-ev.de