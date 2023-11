Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" auch in Gera 

Gera. Geraer Bürger füllen Schuhkartons mit Weihnachtsgeschenken. Wer darf sich darauf freuen?

Juliana Knorr und ihre Mitstreiter vom Verein Relationship Gera nehmen auch in diesem Jahr wieder in der Christlichen Bücherstube „Impuls“ Päckchen für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" von Montag bis Donnerstag von 14-18 Uhr entgegen. Frau Knorr unterstützt die Initiative der Hilfsorganisation "Barmherzige Samariter" schon seit über 20 Jahren ehrenamtlich und freut sich immer wieder über die gefüllten und weihnachtlich verpackten Schuhkartons, die ihr die Geraer Bürger bringen. Viele Kartons sind schon bei ihr angekommen, bis Mitte November dürfen es aber gerne noch mehr werden. Auch Geldspenden sind willkommen, da auch die Transportkosten vom Verein übernommen werden. Zu Gute kommen die Geschenke wie immer bedürftigen Kindern in Osteuropa. Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr unter anderem nach Bulgarien, Rumänien, Serbien, Ukraine und Weißrussland.