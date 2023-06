Aktionstag in Gera zur Mülltrennung und -vermeidung

Gera. Die Wohnungsbaugenossenschaft „Union“ hat gemeinsam mit Partnern über diese Themen informiert.

Die Themen Müllplatz-Sauberkeit und korrekte Mülltrennung sorgen gerade in Mehrfamilienhäusern immer wieder für Konfliktpotenzial, womit sich dementsprechend auch der Vermieter auseinandersetzen muss. Die Wohnungsbaugenossenschaft Union eG kennt diese Probleme ebenfalls. Immer wieder müssen deren Hauswarte für Ordnung auf den Müllplätzen sorgen, nicht zuletzt, damit die Leerung der Mülltonnen ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.

Um das Problem mal ganz praktisch anzugehen, anstatt immer nur per Aushang oder Mitgliederzeitung darauf hinzuweisen, veranstaltete die Genossenschaft kürzlich einen Aktionsnachmittag zum Thema Mülltrennung und Müllvermeidung. Dabei wurde gezeigt, wie Mülltrennung richtig funktioniert, welche Rolle dabei das Thema „Nachhaltigkeit“ spielt und wie sich Müll bestenfalls vermeiden lässt. Als wichtige Partner waren außerdem der Abfallwirtschaftszweckverband, die Otegau und die Thüringer Verbraucherzentrale mit ihrem Infomobil vor Ort. Gemeinsam stand man während der Veranstaltung in der Schleizer Straße in Lusan zum Informationsaustausch bereit.

Wissens- und Schätzfragenfür Mädchen und Jungen

Neben den Passanten nutzten auch Vorschulkinder des Kindergartens „Kinderland“ und Zweitklässler der Wilhelm-Busch-Grundschule das Angebot. So führte die Union ein Quiz mit Wissens- und Schätzfragen durch. Bei der Thüringer Verbraucherzentrale gab es am Infomobil für die Kleinen ein Glücksrad und die Großen konnten sich darüber informieren, wie Lebensmittel-Verschwendung vermeidbar ist.

Am AWV-Stand galt es, den täglich in einem Haushalt anfallenden Müll in die korrekten Wertstofftonnen zu sortieren. Dabei erfuhren Interessierte außerdem, wie die Weiterverarbeitung solcher Wertstoffe aussieht.

Die WBG Union hatte erst kürzlich ihren Müllplatz am Parkplatz der Schleizer Straße 13-33 abschließbar eingehaust. Damit und mit den Informationen des Aktionsnachmittags sollten nunmehr die Voraussetzungen erfüllt sein, dass dieser Müllplatz zukünftig in einem ordentlichen Zustand bleibt.