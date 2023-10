Aktionswoche in Gera: Den Älteren die digitale Welt eröffnen

Gera. Zweite Aktionswoche stellt Gesundheit und Glück in den Mittelpunkt

Am kommenden Montag startet in Gera die zweite Digitale Aktionswoche. Unter dem Motto „Gesund, Glücklich, Digital – entdecke neue Perspektiven“ werden bis zum 25. Oktober verschiedene Aktivitäten in den unterschiedlichsten Einrichtungen angeboten, um den älteren Menschen die digitale Welt und deren Vorzüge näherzubringen.

Eine Vielzahl von Partnern und Initiativen aus Gera haben sich zusammengeschlossen, um diese Aktionswoche, die anlässlich des Weltseniorentags ins Leben gerufen wurde, zu gestalten.

Jochen Fasco, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, betonte die Wichtigkeit der Veranstaltung und hob hervor, dass die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) die Welt verändern wird. Ähnlich bedeutsam wie die Entwicklung von Suchmaschinen, wird KI den Alltag vieler Menschen erleichtern, birgt aber auch Herausforderungen und Risiken.

Expertenwissen und Mitmachangebote

Die Aktionswoche startet gleich mit einem Höhepunkt, freut sich Ute Reinhöfer vom Thüringer Medienbildungszentrum (TMBZ) der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) in Gera. Der Aktionstag im TMBZ Gera am 16. Oktober lädt Interessierte unter dem Motto „Gesund, Glücklich, Digital – entdecke neue Perspektiven“ ab 10 Uhr ein. Expertenwissen und Mitmachangebote stehen auf dem Programm. Die Themen reichen vom Seniorensport, über digitale Morgenroutinen, Online-Gesundheitstermine bis zur digitalen Ernährungsberatung. In den Workshops am Nachmittag beschäftigen sich die Teilnehmer mit der Umsetzung gesunder Morgenroutinen mithilfe von Apps und mit Informationen zur elektronischen Patientenakte.

Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung wird um Anmeldung telefonisch unter 0365201020 oder per E-Mail gebeten.

Am Dienstag, dem 17. Oktober, lädt die Geraer Stadt- und Regionalbibliothek 10 Uhr zum „Digitalen Dienstag“ ein. Diese bereits etablierte Veranstaltung bietet eine Vielzahl von Angeboten zum digitalen Leben und zur Förderung der digitalen Alltagskompetenz. Am Dienstag stehen spielerisches Bewegen und das Ausprobieren interaktiver Funktionen im Fokus. Die Welt des digitalen Bowlings, Federballs und weitere e-Sport-Möglichkeiten können entdeckt werden. Mit Nintendo Switch und Wii- Konsolen haben auch Ältere die Möglichkeit, diese Spiele auf unterhaltsame Art und Weise neu kennenzulernen und mittels interaktiver Funktionen aktiv zu bleiben.

Am 18. Oktober gestalten die Mitarbeiter des SOS-Kinderdorf einen Workshop unter dem Motto „Ohne Druck im Netz“ an, um ältere Menschen praktisch Schritt für Schritt auf Ausflüge in die digitale Welt am eigenen Handy zu begleiten. Und die Ehrenamtszentrale bietet gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Gera die Möglichkeit, ihre Sorgen und Probleme zum Thema „Blickpunkt Auge“ zu teilen und spezielle, sprachgesteuerte Smartphones für Sehbeeinträchtigte kennenzulernen.

Gesundheits-Apps und digitale Assistentensysteme

Am 19. Oktober widmet sich das Quartiersmanagement der Awo in der Seniorenresidenz auf dem Markt dem Thema Altern.

Interessierte können sich mithilfe eines Demenz-Simulators in die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz einfühlen und ein digitales Assistenzsystem zur Unterstützung der Pflege kennenlernen. Und das Team Service.GEnerRAtionen wird sich gemeinsam mit dem Verein „Mit Medien“ mit Fragen zur digitalen Gesundheit beschäftigen. Unter Anleitung können Interessierte Apps zur Förderung des eigenen Wohlergehens installieren. Monique Heinze, Amt für Gesundheit der Stadt Gera, betont die Herausforderungen der Digitalisierung, denen ältere Menschen gegenüberstehen. Doch für die Gesundheit werden digitale Angebote künftig immer wichtiger. Gemeinsam mit Experten informieren sie deshalb über Gesundheitssprechstunden und über digitale Hilfsmittel zur Gesundheitsförderung.

Am 20. Oktober stehen zwei Vorträge auf dem Programm, die Informationen über Gesundheits-Apps, Online-Sprechstunden beim Arzt und die Handhabung von E-Rezepten vermitteln.

Interessierten können sich im Gesundheitsamt für die Teilnahme anmelden.

Wenn es um digitales Lernen geht, werden Interessierte aber auch in der Volkshochschule fündig, weiß Ute Reinhöfer.

Am 25. Oktober gibt es dort Tipps vom Experten ab 17 Uhr. Wenn es um die Gesundheit geht, sollte man genauer hinschauen, meint Referent Elric Popp, wer empfiehlt was und kann man dem trauen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf dem Datenschutz und der sicheren Nutzung sozialer Plattformen.

Alle Interessierten können sich telefonisch, im Internet per E-Mail oder online in der Volkshochschule anmelden. Die Platzkapazität ist beschränkt.

Detailliertes Programm liegt in den Einrichtungen aus.