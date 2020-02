Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktuelle Schau in Geraer Galerie Carqueville noch bis 1. März

Bis zum 1. März zeigt Unternehmer und Kunstfreund Peter Carqueville unter dem Motto „Romantik trifft Moderne“ weitere Werke seiner Sammlung verschiedener nationaler und internationaler Künstler. Unter anderem sind in seiner Galerie in der Geraer Humboldtstraße 26 Gemälde und Grafiken von Alexandra Müller-Jontschewa, Siegfried Zademack, Katrin Fridericks, Magda Szplit und Fritz Beckert sowie Skulpturen von Hans-Peter Müller, Seo Young-Deok und der Shona aus Simbawe zu sehen.

Ab 15. März zeigt dann der Maler Nguyen Xuan Huy einige seiner Arbeiten in der Geraer Humboldtstraße. Foto: Nguyen Xuan Huy

Vom 15. März bis zum 26. April werden in der Ausstellung „Warten/Waiting“ Werke des Malers Nguyen Xuan Huy gezeigt. Er stammt aus einer vietnamesischen Künstlerfamilie. Bereits als Teenager war er ein glänzender Zeichner, als Siebzehnjähriger ging er nach Europa, um zu studieren. Er beherrscht die Ölmalerei virtuos und fühlt sich dabei den europäischen Traditionen fest verbunden. Odysseus bei den Sirenen, Venus und Mars, Géricault, Boucher, Bosch oder die Nabis – all diese Themen handelt Nguyen mit Akribie, kenntnisreichen Parabeln und Finesse ab.

Nguyen Xuan Huy wurde 1976 in Hanoi geboren. Er studierte an der Architekturhochschule Hanoi, an der Ecole des Beaux Arts in Bordeaux und erwarb 2003 sein Diplom der Malerei an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Er lebt und arbeitet in Berlin.

Öffnungszeiten der Galerie Carqueville: donnerstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung, Telefon 0365/77338055. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos: www.galerie-carqueville.de