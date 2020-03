Auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am Donnerstag steht die aktuelle Stunde zum Corona-Krisenmanagement an erster Stelle des öffentlichen Teils.

Aktuelle Stunde in Stadtratssitzung Gera zu Corona beantragt

Die AfD-Fraktion Gera hat eine aktuelle Stunde zur Sitzung des Stadtrates an diesem Donnerstag beantragt. Der Fraktionsvorsitzende Harald Frank möchte zum Thema „Krisenmanagement zur Corona-Virus-Infektion“ informiert werden. Als Grund nennt er die ansteigenden Infektionszahlen in Deutschland und das Auftreten erster Fälle in den neuen Bundesländern, die auch die Geraer Bevölkerung zunehmend verunsichern. „Deshalb erwarten wir eine umfassende Information von den zuständigen Stellen in der Stadtverwaltung in Hinsicht auf ein kommunales Krisenmanagement. Wir bitten, den Oberbürgermeister zu beauftragen, einen Vertreter des SRH-Klinikums einzuladen“, heißt es in dem schriftlichen Antrag. Im SRH Wald-Klinikum konnte man auf Nachfrage den Eingang der Einladung jedoch noch nicht bestätigen.

Die AfD-Anfrage kommt nicht von Ungefähr, schließlich sind mit dem heutigen Tag Corona-Infektionen in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt bekannt geworden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfiehlt, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abzusagen, um der Verbreitung der Krankheit nicht weiter Vorschub zu leisten. Auch in Gera war schon auf die Entwicklungen der Corona-Epidemie reagiert worden und es hatte Absagen einer Tattoomesse sowie einer vom Kulturamt der Stadt veranstalteten Ü30-Party gegeben.

Am 18. März steht nun die 13. Ostthüringer Studienmesse in Gera an, zu der mehr als 1000 Besucher erwartet werden. Am Wochenende 21./22. März ist der 28. Geraer Autofrühling der Kfz-Innung Ostthüringen angesetzt. Wie von Innungsgeschäftsführer Stefan Haase zu erfahren war, findet die Automesse nach bisherigem Stand aber statt. „Wir haben über eine mögliche Absage noch nicht entschieden, befinden uns aber in engem Gespräch mit der Stadt“, will er verantwortlich mit der Thematik umgehen, aber nicht aufs Panikrad aufspringen. Die zwischen 15.000 und 20.000 erwarteten Besucher stünden nicht eng beieinander, sondern würden sich wie bei einem Einkaufsbummel in der Stadt verteilen. Seitens der einzelnen Messeteilnehmer habe ihn noch keine Absage erreicht.