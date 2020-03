Gera. Am Freitagmorgen wurde die Polizei in Gera zu einem Einsatz in den Einkaufsmarkt in der Heinrichstraße gerufen.

Alkoholisierter Mann fällt im Einkaufsmarkt negativ auf

Nach Angaben der Polizei in Gera waren in dem Einkaufsmarkt in der Heinrichstraße ein alkoholisierter 33-Jähriger und ein Sicherheitsdienstmitarbeiter aneinandergeraten. Demnach habe der Mann die derzeit geltenden Sicherheitsbestimmungen nicht einhalten wollen.

Im weiteren Verlauf ging der verbale Streit in Handgreiflichkeiten über, bei denen der 33-Jährige zu Boden stürzte und sich an einer Bierflasche verletzte, die er zu dem Zeitpunkt in seiner Hand hielt. Da sich der alkoholisierte Mann auch beim Eintreffen der Polizisten nicht beruhigen wollte, nahmen diese ihn kurzerhand mit auf ihre Dienststelle. Hier wurden auch seine Verletzungen behandelt. Der Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.