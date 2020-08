Gera. Der neue Kindergarten „Am Wald-Klinikum“ in Gera ist nun auch offiziell eröffnet.

Seine Bewährungsprobe hat der Kindergarten „Am Wald-Klinikum“ in Gera bereits bestanden: 38 Kinder tummeln sich seit dem 4. Mai in den freundlichen Räumen des Hauses. Am Dienstag wurde die Kindereinrichtung der TSA Bildung und Soziales gGmbH nun offiziell eröffnet – nach 18 Monaten Bauzeit und einem Corona-bedingten zeitlichen Verzug.