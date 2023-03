Altenburg/Gera: „Mein Stück passt irgendwie in diese Zeit“

Altenburg/Gera. Komponist, Pianist und Dirigent Steffen Schleiermacher über seine Szenen für Bariton und Orchester „Umbra Vitae“

Die Uraufführung von Steffen Schleiermachers Szenen für Bariton und Orchester „Umbra Vitae“ ist im Rahmen des 6. Philharmonischen Konzert am 8. und 9. März im Konzertsaal Gera sowie am 10. März im Theaterzelt Altenburg zu hören. Es werden außerdem Robert Schumanns „Ouvertüre, Scherzo und Finale“ sowie Dmitri Schostakowitschs 5. Sinfonie erklingen. „Die Wertung muss jedem selbst überlassen sein. Entweder das Stück entfaltet eine Wirkung oder auch nicht“, sagt Steffen Schleiermacher selbst. Geboren am 3. Mai 1960 in Halle an der Saale ist er ein deutscher Komponist, Pianist und Dirigent.

Über die Entstehung seiner Komposition „Umbra Vitae“ de sprach Rebecca Anlauf mit dem Komponisten.

Herr Schleiermacher, Sie haben bereits mehrere Stücke komponiert, die sich mit expressionistischen Texten befassen. Für Ihr neues Werk „Umbra Vitae“, das in Gera und Altenburg erklingen wird, haben Sie sich mit Gedichten von Georg Heym auseinandergesetzt. Was fasziniert und inspiriert Sie an der Epoche?

Vieles. Zum einen die Aufbruchsstimmung dieser Zeit, der Bruch mit der Tradition und der Wunsch der Künstler, sich selber auszudrücken und nicht Formmodellen zu folgen. Ein zweiter Punkt ist der depressive Ton. Der Expressionismus ist eine Vorkriegskunst und eine Endzeitstimmung. Mein Stück ist ja lange vor dem Ukraine-Krieg komponiert worden, aber es passt irgendwie in diese Zeit ‒ auf eine merkwürdige Art und Weise.

Dann hat mich auch Georg Heym fasziniert. Ich lese seine Gedichte und das ist für mich bereits Musik. Ich muss dann nur noch die Musik, die da schon drin ist, drumherum schreiben.

Wie verlief die ldeenfindung zu Ihrem Werk?

Als ich den Auftrag vom Theater bekam, ein Stück zu komponieren, war von Anfang an klar: Es soll ein Stück für Gesang und Orchester werden. Da stellt sich sofort für mich die Fachfrage: Welchen Text möchte ich musikalisch zum Erklingen bringen? Ich komponiere nie zuerst und suche dann den Text aus. Also musste ich den Text suchen. Weil ich wusste, wer singt, habe ich kurz überlegt, einen spanischen Text auszuwählen. Aber ich verstehe die Sprache selber nicht. Deshalb habe ich das verworfen.

Also habe ich wieder in mein Bücherregal geschaut und blieb sinnend vor meiner expressionistischen Sammlung stehen. Da kam Georg Heym ins Spiel. Nachdem ich die Gedichte „Die Stadt“, „Die Nacht“, „Nacht“ und „Träumerei in Hellblau“ ausgewählt hatte, habe ich mit dem Komponieren angefangen.

Wonach haben Sie die Texte dann ausgesucht? Einfach nach Gefühl?

Ja. Es ging darum: Was spricht mich an? Welche Bilder sprechen mich an? Und welche Themen? Bei dem ersten Gedicht „Die Stadt“ z.B. geht es um die Angst vor der Stadt, ein ganz großes Thema damals. Diese Einsamkeit in der Großstadt, das hat mich irgendwie fasziniert. Die Wahl der Texte war aber ein langer Prozess. red