Alter Supermarkt in Weida soll Neubau weichen

In der Neustädter Straße in Weida hat der Abriss des Rewe-Marktes begonnen. Die Abbrucharbeiten werden voraussichtlich bis Ende März andauern. Der Neubau wird laut Rewe ein energieeffizientes Gebäude, das rund 50 Prozent weniger Energie verbraucht. Die Verkaufsfläche wächst auf etwa 2.000 Quadratmeter an. Sortimente wie Obst und Gemüse, Bio-Lebensmittel sowie vegetarische und vegane Erzeugnisse werden größer. Wenn alles nach Plan läuft, wird der neue Supermarkt noch in diesem Jahr eröffnen.