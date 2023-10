Am Mittwoch in Bad Köstritz: Leseabend mit Musik im schönsten Saal der Stadt

Bad Köstritz. Zum Heinrich Schütz Musikfest gibt es eine Fortsetzung der Reihe „Köstritzer lesen für Köstritzer“ unter dem Motto: Biografie trifft Musik.

Am Mittwoch, dem 11. Oktober, um 19 Uhr, wird im Rahmen des Heinrich Schütz Musikfestes zu einer Veranstaltung von „Köstritzer lesen für Köstritzer“ in den Festsaal des Palais eingeladen. Die „Musicalischen Frawenzimmer“ haben sich Verstärkung bei den „Köstritzer Flötenkindern“ gesucht und sich vorgenommen, Heinrich Schütz mit seinen Kompositionen und einigen biografischen Details vorzustellen. Der Eintritt ist frei.

Wer schon immer wissen wollten, was das Besondere der Musik von Heinrich Schütz ist, was man in ihr entdecken kann und warum es so eine Freude bereitet, seine Kompositionen zu musizieren, der sollte diesen Abend nicht verpassen. Hier geht es darum einen Zugang zu finden, egal ob musikalischer Laie oder eigentlich an ganz anderer Musik interessierten Besucher.

Es erklingen „Ohrwürmer“ aus der Feder des Köstritzer Meisters. Glauben Sie nicht? – Doch, auch in dieser Zeit und auch von „HS“ gibt es Kompositionen, die man einfach gerne hört. Die einem nicht mehr aus dem Sinn gehen. Friederike Böcher, die Leiterin des Heinrich-Schütz-Hauses, lädt Gäste mit diesen Worten ein: „Lassen Sie sich doch musikalisch einmal an die Hand nehmen und in eine Musikwelt führen, deren Entdeckung sich lohnt. Vielleicht ist das manchmal leichter mit Musikern, die aus Spaß an der Freude Schütz musizieren und keine Profis sind. Die sich das Daumendrücken des Publikums manchmal ausdrücklich wünschen.“ Einmal pro Woche, wenn irgend möglich, treffen sich die „Musicalischen Frawenzimmer“, um miteinander dem Hobby Musizieren zu frönen. Einige sind im Unruhestand, die anderen sind Chemikerinnen, die nächsten lenken die Geschicke einer Bibliothek oder eines Museums. Etwas ist ihnen gemeinsam: Sie möchten die Freude an der Musik, an der Alten Musik und dem gemeinsamen Musizieren weitergeben.