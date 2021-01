Corona: Am Montag keine Neuinfektionen in Gera registriert

In Gera gibt es 202 (-45) aktiv Infizierte. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt bei 2665, damit ist (Stand Montag, 9.55 Uhr) keine Neuinfektion registriert worden. Insgesamt 2358 Menschen und damit 45 weitere gelten als genesen. 105 Menschen sind am oder mit dem Virus gestorben. Die Inzidenz in Gera liegt am Montag bei 125,6, teilt der Krisenstab der Stadt mit.

Corona-Blog: Nur geringer Anstieg bei Infektionszahlen – Ramelow zeigt Reue nach Social-Media-Auftritten