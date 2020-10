An Bad Köstritzer Kreuzung wurden Fußgänger gezählt

Mitten in Bad Köstritz an einer Kreuzung, statt im Ethik-Unterricht sitzen? Für einige Zehntklässler der Regelschule „Hans Settegast“ in Bad Köstritz klang das nach einem fairen Deal. Mehr Teenager als eigentlich gebraucht wurden, meldeten sich freiwillig.