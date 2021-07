An der Bockwindmühle Lumpzig wird es mystisch

Gera/Schmölln. Drei Aufführungen von „Krabat“ des Theaters Altenburg Gera werden im Lumpzig zu sehen sein.

In diesem Sommer verwandelt sich die Bockwindmühle Lumpzig in die von dunklen Mächten umgebene Mühle von Schwarzkollm, denn dort spielt die sorbische Volkssage von Krabat.

Die Geschichte um ihn und seine Lehrjahre in der schwarzen Mühle erzählt von einem autoritären System, gegen das sich eine Gemeinschaft auflehnt, von Mut und Zivilcourage sowie von Verführbarkeit. Aus diesem Stoff haben Manuel Kressin (Autor und Regisseur) und Olav Kröger (Komponist und Musikalischer Leiter) das Mystery-Musical „Krabat“ gemacht. Dazu kooperiert das Theater Altenburg Gera mit dem Verein Altenburger Bauernhöfe e. V. Bühne und Kostüme gestaltet Gesine Mahr. Es musiziert das Philharmonische Orchester Altenburg Gera. Der Opernchor des Theaters Altenburg Gera singt in der Einstudierung von Gerald Krammer. Sie erwecken die alte Geschichte zu neuem Leben.

Eine seltsame Stimme ruft den jungen Krabat immer wieder im Traum, er solle sich zu der Mühle nach Schwarzkollm begeben. Dort würde er seinen Meister finden. So macht sich Krabat auf die Suche nach diesem geheimnisvollen Ort. Der Müller nimmt den Jungen als einen seiner Burschen auf. Doch bei der Mühle geschehen seltsame Dinge.Krabat klar, dass dort nicht nur das Müllerhandwerk, sondern ebenso die schwarze Magie gelehrt wird. Irgendwann bemerkt welche schrecklichen Gefahren die finsteren Kräfte seines Meisters mit sich bringen.

Aufführungen sind am Freitag, 30. Juli, am Samstag, 31. Juli, sowie am Sonntag, 1. August, jeweils um 21 Uhr an der Bockwindmühle Lumpzig aufgeführt wird. Ggf. sind noch wenige Restkarten an den Abendkassen verfügbar.