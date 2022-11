Diakon Heiko Knorr von der evangelischen Kirchgemeinde und seine Partnerin Jeannette Schöne geben in der „Kost-Bar" im Gemeindehaus in der Talstraße in der Weihnachtszeit Mittagessen an Bedürftige und Einsame aus.

An der „Kost-Bar“ in Gera: Warme Mahlzeit und Geselligkeit

Gera. In der Weihnachtszeit wird im Gemeindehaus in der Talstraße wieder die Tafel für bedürftige und einsame Menschen gedeckt.

Im Gemeindehaus in der Talstraße ist die Tafel zur Mittagszeit festlich gedeckt. Heiko Knorr, Diakon der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde, schöpft Linseneintopf aus einem heißen Suppenkessel. Seine Partnerin Jeannette Schöne trägt eine große Schüssel mit dampfenden Kartoffeln in den Saal als Beilage zu den Königsberger Klopsen, die schon auf einem Servierwagen bereit stehen.

Damit ist die „Kost-Bar“ für Menschen, die an der großen Tafel zum gemeinsamen Mittagsmahl Platz genommen haben, pünktlich 12 Uhr eröffnet. In der Vorweihnachtszeit lädt die Kirchgemeinde aller zwei Wochen Samstags zum gemeinsamen Essen ins Gemeindehaus ein. Für einen Euro können Menschen, Bedürfte und auch Menschen, die arm sind an sozialen Kontakten gemeinsam speisen.

„Wir sind zum ersten Mal da. Wir hatten den Aushang gelesen“, sagt eine Frau mittleren Alters, die mit erwachsener Tochter und Enkel gekommen ist. Sie sei arbeitslos, weil die Firma dicht gemacht habe, jetzt sei das Geld knapp. Deshalb sei sie dankbar, dass es solch ein Angebot wie die „Kost-Bar“ gibt. Und der Junior der Familie lobt dazu: „Es schmeckt richtig gut“.

Ein Mann, der seinen Vornamen Thomas preis gibt, möchte sich bei den Gastgebern „ganz toll bedanken“. Er sei nicht zum ersten Mal da, weil das eigene Geld knapp ist. Eine ältere Dame ist zum gemeinsam Essen gekommen, weil sie allein lebt und die Gesellschaft sucht.

Schon vor der Corona-Zeit hatte Diakon Heiko Knorr die „Kost-Bar“ in Gera eröffnet. Die Idee dazu habe er während seiner Ausbildung in Eisenach kennengelernt. Finanziert wird die warme Mahlzeit für Bedürftige durch Spenden über die Kirchgemeinde und die Diakonie. Am 10. Dezember wird die Tafel wieder gedeckt und auch am 24. Dezember. „Was am Heiligabend zu Mittag auf den Tisch kommt, soll eine Überraschung werden“, sagt der Diakon.