An die frische Luft gegen den Wohnungskoller

Bei Frost und etwas Schnee ist Marny Panek am Montag (30.03.2020) mit ihren Söhnen Dominik (4) und Killian (1) sowie der französischen Bulldogge Stella unweit ihrer Wohnung in Lusan unterwegs. Die beiden Jungs, vor allem der Ältere, vermissen ihre Freunde aus Nachbarschaft und Kindergarten sehr. Den ganzen Tag mit den Kindern in der Wohnung geht nicht, sagt Marny Panek, die selbst noch in Elternzeit ist. Mindestens zwei Mal am Tag geht es zum Austoben raus.