An Seat in Gera randaliert und dann geflüchtet

Gera. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizeibeamte ermitteln seit Dienstagabend wegen an einem Seat. Gegen 18 Uhr wurden sie in die Heinrichstraße nach Gera gerufen, da Zeugen dort ein beschädigtes Fahrzeug feststellten. Nach derzeitigen Erkenntnissen machte sich am Mittwoch offenbar in der Zeit von 13 Uhr bis 17.10 Uhr ein bislang nicht identifizierter Täter an dem in der Heinrichstraße abgestellten Seat zu schaffen.

Mit einem unbekannten Gegenstand beschädigte er die Frontscheibe und die Motorhaube des Fahrzeuges. Im Anschluss der Tat flüchtet er. Zeugen: Tel. 0365 / 829-0.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen