Andrang im Chemie-Kabinett in Weida

Rund 600 Gäste erlebten den Tag der offenen Tür am Weidaer Dörffelgymnasium. Darüber berichten Charlotte Köcher, Estrella Bley und Helena Loch aus der Klasse 5a.

Wer Explosionen oder Experimente beobachten mochte, war im Chemie-Kabinett richtig. Wer Erstaunliches sehen oder hören wollte, der besuchte das Schwarzlichttheater und die Choraufführung. Für hungrige Gäste gab es das Künstler-Café. Alle Leute mit sehr viel Energie konnten in der Sporthalle verschiedene Sportarten ausprobieren, berichten die Schülerinnen. Für Spracheninteressierte gab es das Sprachen-Café, das Latein-Theater sowie Pelmeni im Russisch-Raum. Die elften Klassen stellten Erfahrungen ihrer Studienfahrt nach Auschwitz vor und Technikinteressierte konnten bei der Robotik-AG vorbeisehen. Im Mathe-Raum gab es Rätsel für Knobel-Fans. Alle Fächer stellten sich vor, so dass in jedem Raum etwas los war. „Der Tage der offenen Tür war ein voller Erfolg. Vielleicht sehen wir ja einige Besucher als Schüler der kommenden fünften Klassen wieder“, so die drei Schülerinnen.