Angebot zum Drohnen bauen

Eine Drohne in Quadrokopterbauweise, wie im Bild zu sehen, soll im Schülercollege der IHK entstehen.

Wer schon immer mal wissen wollte, wie eine Drohne gebaut wird, mindestens 14 Jahre alt ist und noch zur Schule geht, kann das in der September-AG des IHK-Schülercollege herausfinden. Vom 4. September bis 2. Oktober findet für technisch interessierte Schüler die Quadrokopter AG statt.

Das Ziel der insgesamt sieben Termine ist der Aufbau einer Drohne und das Programmieren einer Software bis zum Testen des fertigen Objekts in einer Flugshow. Dabei lernen die Teenager nicht nur unterschiedliche technische und organisatorische Fähigkeiten, sondern auch Berufsbilder aus den Bereichen Metall, Elektronik und Technik kennen.

Praxispartner des Schülercollege ist laut Pressemitteilung der IHK das Geraer Unternehmen Leiterplatten Feinmechanik und Geräte (LFG) Oertel. Am Firmenstandort im Gewerbepark Keplerstraße 35 in Gera werden auch die Kurse stattfinden. So könne direkt auf Ausbildungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden. Experten aus dem Unternehmen unterstützen die Teenager im Kurs und vermitteln praxisnahes Wissen aus erster Hand.

„Wir wollen in der Arbeitsgemeinschaft Technik und Spiel miteinander verbinden, Mädchen und Jungen gleichermaßen an das Thema Technik heranführen“, sagt Nadine Werlich, zuständig für Berufsorientierung in der IHK. Anmeldungen für die Quadrokopter AG sind noch möglich und die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldungen erfolgen online auf www.ihk-schuelercollege.de oder telefonisch unter 0365 8553419.