Angebote am Wochenende in Gera: Von Brecht über Biografisches bis zur Bütt’

Top-Veranstaltungstipps für das Wochenende in Gera und Umgebung

Brecht und Jazz

Zum 125. Geburtstag von Bertolt Brecht gibt es Brecht-Texte und Jazz im Alten Wannenbad in Gera. Das Kulturzentrum Häselburg lädt dazu am Freitag 19 Uhr ein. Aus Texten des weltberühmten Philosophen, Dichters und Theatermachers, der 1956 in Ost-Berlin verstarb, liest der aus Langenwetzendorf im Landkreis Greiz stammende Bühnen-, Film- und Fernsehschauspieler Wilfried W. Pucher. Begleitet wird der literarische Abend von Jazzmusik der Gruppe FLUT. Sie ist die achtjährige Freundschaft und gemeinsam geteilte Bühnenpräsenz der Kontrabassistin Isabel Rößler und des Sopran- und Tenorsaxohponisten Christopher Kunz, dazu der Schlagzeuger Samuel Hall.

Wochenend und Sonnenschein

Berühmt und beliebt sind die Lieder der Comedian Harmonists wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Ein Freund, ein guter Freund“, „Veronika, der Lenz ist da“ oder ,Wochenend und Sonnenschein“. Am Samstag, ab 19.30 Uhr, sind die Ohrwürmer im Großen Haus des Theaters Gera zu erleben. Dort stehen die Comedian Harmonists als musikalisch-biografisches Bühnenstück auf dem Programm.

Faschingsparty in Pölzonia

In der Faschingshochburg Pölzonia sind am Wochenende wieder die Narren los. Am Freitag, ab 19 Uhr, steigen die Jecken in Pölzig im Festzelt im Gewerbegebiet in die Bütt und wollen die Gäste mit einem humorvollen Karnevalsprogramm unterhalten. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse – auch für spätere Veranstaltungen. Die Party am 18. Februar und der Bockbierfrühschoppen sind ausverkauft.