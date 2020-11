Angeklagte täuschen Zugpanne vor: Prozess in Gera geschwänzt

Das Landgericht Gera hat einen Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen, die nach einem tödlichen Fenstersturz in Altenburg angeklagt sind. Der Prozess sollte am Dienstag mit den Plädoyers und dem Urteil zu Ende gehen. Die Angeklagten entzogen sich auf vermeintlich clevere Weise der Verhandlung: Sie schoben ihre Abwesenheit auf die Deutsche Bahn – doch das erwies sich als Lüge.

Angeklagten berufen sich auf Zugpanne

Der Prozess vor der ersten Strafkammer am Landgericht Gera sollte um 9 Uhr beginnen. Alle Prozessparteien waren anwesend – nur die gelernten Maurer fehlten unentschuldigt. Sie ließen um 9.15 Uhr über ihre Verteidiger mitteilen, dass der Zug zwischen Altenburg und Gera auf offener Strecke liegen geblieben sei. Später informierten sie, dass sie mit dem Schienenersatzverkehr nach Gera fahren müssten. Doch eine Nachfrage des Gerichts bei der Deutschen Bahn ergab: Es gibt keine Störung, alle Züge verkehren planmäßig.

Kurz vor 13 Uhr wiederum meldeten sich die Angeklagten, dass der Bus in Gera angekommen ist und sie in fünf Minuten beim Gericht erscheinen. Wiederum zehn Minuten später fragte Verteidiger Helge Klein per Telefon nach. Sie seien bei der Postgebäude angelangt, das sich direkt neben dem Justizzentrum befindet. Doch weitere zehn Minuten später waren sie noch immer nicht im Gerichtssaal eingetroffen. Der Vorsitzende Richter Uwe Tonndorf und die Verteidiger suchten vorm Justizzentrum, ohne die beiden Männer zu finden.

So reagiert die Strafkammer

Die Kammer reagierte und schrieb die Angeklagten per Haftbefehl zur Fahndung aus. In ihrer Abwesenheit gab das Gericht auf Anregung der Staatsanwaltschaft noch einen rechtlichen Hinweis. Demnach komme gegen die Männer auch eine Verurteilung wegen gemeinschaftlichen Totschlags in Frage, wie der Vorsitzende Richter Uwe Tonndorf sagt.

Die beiden Männer sind angeklagt nach dem Tod einer Köchin im Jahr 2017. Sie war aus dem Fenster eines Wohnhauses in Altenburg-Nord gestürzt. Die Angeklagten bestreiten, dass sie für deren Tod verantwortlich waren. Die Beweisaufnahme zeigte aber, dass auf die Frau bereits vorm Sturz aus dem Fenster erhebliche Gewalt eingewirkt hatte. Die Polizei sucht nun die Männer – wenn sie festgenommen sind, kann weiterverhandelt werden.