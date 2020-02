Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angekündigt wurde schon viel

„Wie man ihn aus dem Fernsehen kennt“. Das sagt Montag eine Frau, die auf dem Kornmarkt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus dem Auto steigen sieht. Wenige waren neugierig, als das Staatsoberhaupt durch Gera lief und sich wie vor dem Mahlwerk von Geraern aufhalten ließ. Dafür wurde missgünstig diskutiert, wer die Gäste an der Kaffeetafel auswählte. Das Bundespräsidialamt, stellte der Oberbürgermeister noch einmal in der Einwohnerfragestunde klar. Der Montag hat Gera Aufmerksamkeit gebracht. Auch in überregionalen Medien.

Ansonsten war es eine Woche der Ankündigungen. Die Otto-Dix-Passage soll nun ab Ende des zweiten Quartals aus dem Elster Forum wachsen. Mediamarkt und Saturn sind trotz jahrelangem Wartens weiter an dem Standort Gera interessiert und das alte Horten-Kaufhaus auf der Sorge soll nun ab Oktober umgebaut werden, wenn Fördermittel aus einem Bundesprogramm fließen. Zuvor will der Stadtrat auf Antrag der CDU-Fraktion wissen, wie hoch die Miete für die Stadt wird, wenn sie sich im alten Kaufhaus beispielsweise mit der Bibliothek einmietet. Gewünscht wird seit Donnerstag ein Citymanager. Stadträtin und Einzelhändlerin Brit Heinig schlug diesen Posten in der Aktuellen Stunde des Stadtrates vor, um einen Ansprechpartner und Koordinator für fast alle Fragen zur Innenstadt zu haben. Denn vieles lief bislang ins Leere. Der erfolgreiche Parkversuch in der Großen Kirchstraße aus dem Frühjahr 2016 fand nie seine Umsetzung per Stadtratsbeschluss. Auch die Idee, Geras gute Stube anders einzuräumen, um beispielsweise mit Fahrgassen keine Gastronomieflächen zu zerschneiden, wurde zigmal überhört. Gera hat seit Jahren keine Werbegemeinschaft mehr, die Fürsprecher für Händler, Dienstleister und Gastronomen sein könnte. Ob das der Citymanager kann? Nur dann, wenn das, was der Innenstadt gut tut, auch der Stadtverwaltung nützt. Deshalb wird unser Vorschlag, die Rathaustoiletten für die Öffentlichkeit frei zu geben, wohl niemals zu Ende geprüft. Schönes Wochenende!