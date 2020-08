Anger in Köfeln wird neu gestaltet

Harth-Pöllnitz. Der neue Bauamtsleiter der Gemeinde Harth-Pöllnitz will die Digitalisierung in seinem Bereich einführen.

Eine Fahrt durch die Gemeinde Harth-Pöllnitz war für Linus Enke ein Muss, bevor er am 1. Juni dieses Jahres seine Stelle als Bauamtsleiter antrat. Er ist der Nachfolger von Jürgen Köhler, der in den Ruhestand ging. Der Ehemalige hinterließ viele Ordner und ein großes Projekt. In das hat sich der studierte Stadt- und Raumplaner inzwischen eingefuchst: der Neubau des Dorfangers in Köfeln.