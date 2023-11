Angreifer mit Schlagstock und Messer überfallen Geraer Wohnung: Drei Schwerverletzte

Gera. Vier Männer sind in eine Wohnung in Gera eingedrungen und haben die Bewohner mit Schlagstock und Messer angegriffen. Drei Menschen wurden schwer verletzt, drei weitere leichter.

Vier Männer sind Sonntagabend gegen 21.45 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hilde-Coppi-Straße in Gera eingedrungen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, griffen die Männer die Anwohner, eine 33-jährige Frau, einen 36-jährigen Mann und zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, an. Die Täter benutzten dazu unter anderem einen Schlagstock und ein Messer.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor das Mehrfamilienhaus und wurde dort von Passanten bemerkt. Diese konnten zwei der Angreifer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Den beiden anderen Täter gelang unerkannt die Flucht mit einem dunklen Auto, vermutlich einem BMW. Eine Fahndung nach ihnen verlief ergebnislos.

Bei den zwei gestellten Angreifern handelt es sich um zwei 31 und 39 Jahre alte Männer. Beide wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden die festgenommenen Angreifer und der 36-jährige Mann schwer, die drei weiteren Anwohner leichter verletzt. Inwiefern die noch flüchtigen Angreifer verletzt wurden, ist bislang unbekannt.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen (Bezugsnummer 0295642/2023) übernommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Geschehen sowie zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.