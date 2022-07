Angreifer schlagen 27-Jährigen in Gera krankenhausreif - Polizei sucht nun Zeugen

Gera. Die Polizei sucht Zeugen einer Gewalttat, bei der ein 27-Jähriger in Gera schwer verletzt wurde. Unbekannte sollen dem Mann unvermittelt gegen den Kopf geschlagen haben.

Zwei Unbekannte haben in Gera einen 27-Jährigen krankenhausreif geschlagen. Zunächst hatten sie den Mann am Samstag angesprochen, ihn dann beleidigt und anschließend mit Faustschlägen und Tritten gegen den Kopf schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 27-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, die Angreifer flüchteten.

Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen der Tat. Die Auseinandersetzung ereignete sich in der Nürnberger Straße, nahe des dortigen Supermarktes. Die beiden Männer sollen ungefähr 1,80 Meter groß gewesen sein, einer von ihnen trug ein weißes T-Shirt.

