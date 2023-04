In Gera hat ein Mann eine Bekannte mit Pfeil und Bogen angegriffen. (Symbolbild)

Mann greift Frau mit Pfeil und Bogen an – Mehrere Fahrer unter Alkohol oder Drogen

Die Meldungen der Polizei für Gera.

Zu einer ungewöhnlichen Auseinandersetzung kam es am Samstag um 18.30 Uhr in der Werner-Petzold-Straße in Gera. Dort stritten zwei Bekannte miteinander, wobei ein 41-Jähriger eine 23-Jährige laut Polizei mit Pfeil und Bogen beschossen haben soll.

Glücklicherweise verfehlte der mutmaßliche Schütze die Frau, so dass sie unverletzt blieb. Sie konnte der Situation entkommen und informierte die Polizei. Nach Klärung des Sachverhaltes wurde die Kriminalpolizei zur Unterstützung hinzugezogen.

Gegen den 41-Jährigen wurde unter anderem Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet. Der Bogen wurde sichergestellt.

26-Jährige unter Drogen unterwegs

Um 7.05 Uhr kontrollierten Beamte der Geraer Polizei am Freitag eine 26-Jährige, die mit ihrem VW die Vogtlandstraße entlangfuhr. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel auf, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Ein Speicheltest reagierte positiv auf Methamphetamin und Opiate.

Die Beamten führten eine Blutentnahme durch und fertigten eine Anzeige. Diese wird bei einem positiven Blutergebnis ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Fahrverbot mit sich bringen.

Radfahrer mit mehr als zwei Promille unterwegs

Ein 42-jähriger Radfahrer fuhr am Sonntagmorgen kurz nach 2 Uhr durch die Georg-Büchner-Straße in Gera. Dort wurde er einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,13 Promille. Auch er musste zur Blutabnahme und erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

