Anhänger über eine Tonne überladen - Hakenkreuze in Scheibe geritzt

Ein eher ungewöhnliches Gespann stellten Geraer Polizeibeamte am Montag, gegen 20:00 Uhr auf der B2 kurz vor der Ortslage Giebelroth fest und entschieden sich für eine Verkehrskontrolle. Ein VW Caddy, mit einer zulässigen Anhängelast von 1500 kg, zog einen circa 800 kg schweren Anhänger mit sich, auf welchem insgesamt 10 Heuballen geladen waren.

Die Ballen wogen in etwa 2000 kg, so dass die Fuhre um knappe 80% überladen war. Da die Ballen zudem nicht richtig auf den Anhänger passten, wurden sie nebeneinander gelegt, sodass die Breite des Anhängers, entgegen der gesetzlich vorgeschriebenen 2,5 m, nunmehr von 2,70m umfasste. Die Weiterfahrt wurde demnach für den 32-jährigen Fahrer untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, so die Polizei.

Hakenkreuze in Scheibe geritzt

Am Dienstagnachmittag, in der Zeit von 15:20 Uhr bis 16:20 Uhr ritzte ein bislang unbekannter Täter insgesamt zwei kleine Hakenkreuze in die Scheibe einer Straßenbahn. Der Täter muss sich dabei im Inneren der Straßenbahn aufgehalten haben, da die Scheibe von innen beschädigt wurde. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen.

Diebstahl von Fahrrädern

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt-Halle in der Liebschwitzer Straße. Aus der Halle selbst stahlen die Einbrecher schließlich drei dort abgestellte Fahrräder und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Einbrechern geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden.

