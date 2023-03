Anmeldungen für den Geraer Firmenlauf ab sofort möglich

Neuer Teilnehmerrekord bei Firmenlauf in Gera 185 Teams bestehend aus je vier Läufern von mehr als 70 Unternehmen sind im Juni 2022 an den Start gegangen.

Gera. Wann er stattfindet und wo man sich für den Firmenlauf anmelden kann:

Am 5. Juli fällt der Startschuss zur zehnten Auflage des Geraer Firmenlaufes rund um die Innenstadt. Der Anmeldestart ist nun erfolgt und der Termin kann sich bei allen Firmen und Arbeitgebern für die Kollegen vorgemerkt werden. Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.geraer-firmenlauf.de. „Wir als DAK-Gesundheit sind seit Anfang an als Gesundheitspartner dabei und wollen wieder mit mehreren Staffeln an den Start gehen“, freut sich Rainer Wagner, Leiter des Servicezentrums in Gera. „Wir werden wieder mit einem Angebot rund um den Sport vor Ort sein und unterstützen.“