Anteilnahme im Tierpark Gera nach Tragödie im Krefelder Zoo

Die Anteilnahme ist groß nach der Tragödie im Krefelder Zoo, als bei einem Feuer des Affenhauses in der Silvesternacht mehr als 30 Affen zu Tode kamen. Auch im Geraer Tierpark ist man in Gedanken bei den Kollegen in Nordrhein-Westfalen. „Das ist unglaublich, furchtbar“, sagt Tierparkleiter Ulrich Fischer, der neben den Verlusten an Tierleben auch Mitgefühl mit den Pflegern äußert. Zum einen, weil „da auch der Arbeitsplatz brennt“, zum anderen, weil bei den Kollegen nicht nur der Beruf, sondern auch das Herz an den Tieren hängt.

Auch wenn es direkte Kontakte, zum Beispiel über den Tiertausch, zwischen dem Geraer und dem Krefelder Zoo nicht gegeben habe, eine Verbindung, ein Netzwerk gebe es zwischen allen deutschen Tierparks, sagt Fischer. Und dadurch auch ein Gefühl des Zusammenhalts und eben auch des Mit-Leidens.

„Passieren kann leider immer irgendwas“, meint Fischer. Wichtig sei es, offensichtlich Vermeidbares bestmöglich auszuschließen. Als Beispiel nennt er das Rauchverbot im Geraer Tierpark, das im trockenen und heißen Sommer 2019 galt. Allgemein weise man stets darauf hin, dass der Tierpark im Wald liegt und die Brandgefahr die ist, die für Wälder gilt. Sogenannte „Zoo-Scouts“ stünden Besuchern auch als Ansprechpartner zur Verfügung beziehungsweise würden die Gäste auch gezielt ansprechen. „Doch wie es so ist: Es muss sich nur einer von Zehntausenden Besuchern nicht daran halten und es gibt ein Unglück.“ Es gebe natürlich Notfallpläne für ganz verschiedene Szenarien, sagt Fischer.

Silvester sei für den Tierpark wegen seiner Lage zum Glück in der Regel kein Thema. „Dafür sind wir Gott sei Dank zu weit weg vom Trubel.“ Schäden habe es durch Knallerei noch keine gegeben und auch die Tiere würden den Jahreswechsel unbeeinträchtigt überstehen, sagt er. Sie seien durch Besucher und beispielsweise schreiende Kinder auch Lautstärke gewohnt und würden sich zurückziehen, wenn es ihnen zu viel wird.

