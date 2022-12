Archäologie unter dem Geraer Campus dokumentiert

Gera. Neue Publikation von Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und Unterer Naturschutzbehörde aufgelegt.

„Unter dem Campus“ heißt die neue Publikation mit Ergebnisse von archäologischen Ausgrabungen in Gera.

Der Boden unter der Stadt ist nicht nur die Basis für alles, was darauf errichtet wird, sondern ein Geschichtsbuch. Denn in ihm hat die Menschheit in jeder Etappe ihres Seins Spuren hinterlassen, die es zu lesen und zu wahren gilt. Eine solche Spurensuche fand in den Jahren 2006 und 2018 im Herzen Geras statt: Im Bereich vom Johannisplatz bis zum Stadtgraben wurden im Vorfeld des Neubaus „Campus Rutheneum seit 1608“ archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden nun vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und der Unteren Denkmalschutzbehörde in der neuen Publikation mit zahlreichen Bildern und Grafiken aufbereitet und zusammengefasst.

Mit der Grabung auf dem Campusareal konnte erstmals ein Quartier in der Geraer der Altstadt vollständig archäologisch untersucht werden. So wurde zum Beispiel unter dem Johannisplatz der Ursprung einer romanischen Kirche mit eingezogenem Chor und Apsis, wie es bis zum 13. Jahrhundert üblich war, gefunden. In der Komplexität der Befunde von Mauerzügen, wiederverwendeten Bauteilen und Steinen wurden auch die Stadtbrände sichtbar. „Unter dem Campus“ basiert auf der Ausstellung aus dem Jahre 2021, die mit Unterstützung des Stadtmuseums Gera präsentiert wurde. Es ist das jüngste Heft in der Schriftenreihe der Unteren Denkmalschutzbehörde. Zu dieser gehören auch „Ländliche Siedlungen“, „Schulen in Gera“, „Friedhöfe in Gera“, „Küchengarten in Gera“, „Theater in Gera“ (2007), „Siedlungen und Wohnanlagen der Moderne“ sowie die Kalender „Thilo Schoder und Kollegen“ und „Persönlichkeiten in Gera“. Das neue Heft ist in der Gera-Information, in der Unteren Denkmalschutzbehörde und im Stadtmuseum für eine Schutzgebühr von 3 Euro erhältlich.