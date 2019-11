Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aromatisierte Salze selber machen

Heute möchte ich Ihnen aufzeigen, wie wir Köche unser Salz für den Einsatz am Herd mit ausreichend Pep versorgen. Ob Kräuter-, Tomaten- oder BBQ-Salz, der Fantasie sind hier keinerlei Grenzen gesetzt und das im wahrsten Sinne! Die Herstellung ist super einfach und vor allem kostengünstig! Für Kräutersalz zum Beispiel benötigen wir lediglich 100 Gramm frische Kräuter und 400 Gramm Meersalz. Hierzu die frischen Kräuter gründlich abspülen und im Anschluss trocken abtupfen. Ich persönlich benutze einen Mörser, um die Kräuter mit dem Salz zu verarbeiten, wer keinen hat, der benutzt ganz einfach seinen Stab- oder Standmixer. Bei der Auswahl der Kräuter sind keinerlei Grenzen gesetzt. Allerdings ist zu beachten, dass eher feuchte Kräuter wie Schnittlauch oder Basilikum, stärker an Aroma verlieren, als ihre eher trockenen Verwandten. Um bei der momentanen kalten, grauen Jahreszeit etwas Wärme aus dem Sommer in die Gerichte zu bringen, fügen sie doch einfach unserer Mischung ein paar getrocknete Tomaten, etwas Knoblauch und Chili zu. Ein kleiner Tipp: Sollte hierbei ihr Gemisch zu feucht werden, dann stellen sie es einfach für drei bis vier Stunden bei circa 60 Grad in den Backofen bis es wieder komplett trocken ist. Wer von Ihnen Interesse an einem ausführlichen Rezept für die Herstellung seines eigenen BBQ Salzes haben möchte, schreibt mir wie gewohnt unter topfgefluester@gmail.com eine kurze E-Mail. Viel Spaß beim Ausprobieren, wünscht Ihr René Müller