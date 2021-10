Asiatische Motive in der Pfarrscheune in Gera-Langenberg

„Indonesische Impressionen“ sind derzeit in der Pfarrscheune Langenberg als Ausstellung des Geraer Malers Hans-Jörg Waskowski (links, mit Pfarrer Andreas Schaller) zu sehen.

Die insgesamt 13 Werke beinhalten neben der eigenen Porträts (Foto) auch Bilder von behinderten Jugendlichen aus Indonesien und sind bis Anfang Dezember ausgestellt. In der Adventszeit sollen dann Arbeiten von Teilnehmern seiner Mal- und Zeichenkurse in der Pfarrscheune gezeigt werden. Seit Jahren engagiert sich Hans-Jörg Waskowski für Entwicklungshilfe in Indonesien.