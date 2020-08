Gera: Auch dank E-Mobilität bislang gut durch die Krise

Gera. Dank eines Großauftrages und der Erweiterung am Standort Gera noch vor der Coronakrise beschäftigt die Meleghy Automotive GmbH und Co. KG inzwischen rund 400 Mitarbeiter.

Die Meleghy Automotive GmbH und Co. KG ist nach eigenen Angaben bislang nicht nur gut durch die Coronakrise gekommen. Dank eines längerfristigen Großauftrages für Volkswagen und der damit verbundenen Erweiterung des Geraer Werks noch vor der Krise läge man am Standort inzwischen bei rund 400 Mitarbeitern. „Im neuen Bereich mit 150 bis 170 Mitarbeitern gehen wir nun sukzessive in den Drei-Schicht-Betrieb über“, sagt Michael Scharff, einer der geschäftsführenden Gesellschafter des Automobilzulieferers.