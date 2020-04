Volkmar Kühns Bronzeplastik "Für Toleranz" am Puschkinplatz

Auch Größe XXL zu klein für Plastik in Gera

Die markanten Hände von Volkmar Kühns Bronzeplastik "Für Toleranz" am Puschkinplatz wurden mit farbigen Gummihandschuhen ausgestattet. So wie diese Plastik werden in diesen Tagen mehrere Kunstwerke mit Atemschutzmasken oder anderer Schutzkleidung versehen. Der Künstler selbst nahm es gelassen.