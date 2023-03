Auch in Gera immer noch ein Traumberuf

Gera. Berufsfeuerwehr empfängt regelmäßig kleine Gäste aus Kindergärten und Grundschulen.

Der Verantwortliche für Brandschutzerziehung der Geraer Berufsfeuerwehr, Göran Kugel, empfängt regelmäßig kleine Gäste aus den Kindergärten und Grundschulen der Stadt in der Feuer- und Rettungswache Mitte in der Berliner Straße in Gera. Für den potenziellen Nachwuchs ist das immer eine spannende und aufregende Angelegenheit. Diesmal durften die Mädchen und Jungen von der Kindertagesstätte Sausewind in Bieblach gemeinsam mit ihren Erzieherinnen hinter die Kulissen der Feuerwehr schauen. Wer weiß, vielleicht ist hier ja von dem einen oder der anderen der zukünftige Arbeitsplatz – für viele Kinder ist Feuerwehrmann nach wie vor Traumberuf.