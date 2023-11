Auch Wunschmärchen geplant: Lasershow verzaubert 2023 wieder mehrfach auf dem Märchenmarkt Gera

Gera. Zwei Märchen stehen bereits fest, über das dritte dürfen die Geraer abstimmen. So geht’s:

Für alle, die an der Eröffnung des Geraer Märchenmarktes am Donnerstag, 30. November, 17 Uhr, auf dem Marktplatz nicht teilnehmen können, gibt es auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die Lasershow später noch einmal zu erleben. Im vergangenen Jahr gab es die Lasershow bereits an mehreren Tagen. Nun bringt das Geraer Kulturamt die Lichter-Show nach der Eröffnung an drei Adventssonntagen, jeweils ab 17 Uhr zurück auf den Marktplatz.

Für den 1. Advent, 3. Dezember, ist nochmals „Das tapfere Schneiderlein“ und für den 2. Advent, 10. Dezember, sind „Die Bremer Stadtmusikanten“ geplant. Wie im vorigen Jahr dürfen die Geraerinnen und Geraer für den 3. Advent, 17. Dezember, selbst entscheiden, was gezeigt werden soll. In einer Umfrage auf www.gera.de kann darüber abgestimmt werden.

Zur Auswahl stehen:

• Frau Holle

• Rapunzel

• Dornröschen

• Froschkönig

• Rotkäppchen

• Der gestiefelte Kater

• Hänsel und Gretel

• Schneewittchen

• Die Goldene Gans

• Tischlein deck dich!

• Die Bremer Stadtmusikanten

• Das tapfere Schneiderlein

Die Stimme für das Lieblingsmärchen kann unter https://www.gera.de auf der Hauptseite mit dem gelben Button „Abstimmung Lasershow-Märchen“ abgegeben werden. Die Umfrage ist bis inklusive Sonntag, 10. Dezember 2023, aktiv. Die Gewinnergeschichte wird in der Folgewoche öffentlich bekannt gegeben.